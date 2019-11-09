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بالفيديو.. موقف طريف لـ«صلاح» مع مراسلة «ESPN»

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صلاح ومراسلة
صلاح ومراسلة

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

مازح النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مراسلة شبكة «ESPN » العالمية، أثناء وصوله لمركز «ميلوود» التدريبي.

وأظهرت كاميرات "الشبكة العالمية" صلاح أثناء دخوله لمركز ليفربول التدريبي وهو يقوم بالتلويح للكاميرات قبل أن تراه المراسلة وتبتسم له. في لقطة طريفة من نجم الريدز.

ويستعد صلاح لخوض قمة البريميرليج، غدا الأحد، على ملعب الأنفيلد، أمام مانشستر سيتي وصيف الدوري.

ونجح نجم ليفربول في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإنجليزي حتى الجولة الـ12 من البريميرليج.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي وبرصيده 31 نقطة، ويبعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 6 نقاط.


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