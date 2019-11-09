بالفيديو.. تحرك سريع بعد التحرش بـ3 فتيات في السعودية

09 نوفمبر 2019 - 07:32 م

نجحت سلطات الأمن في المملكة العربية السعودية، بعد تحرك سريع، في ضبط المتورطين في حادث تحرش بـ3 فتيات بمنكقة تبوك.

وألقت السلطات، القبض على 3 شبّان ثبت تورطهم في الحادث، حيث قاموا برش مادة بيضاء على 3 فتيات أثناء عبورهن الشارع.

وأكد الأمن العام السعودي على حسابه في "تويتر" أن الشرطة المحلية اتخذت إجراءات أسفرت عن إلقاء القبض على المسؤولين عن الحادث، وهم "ثلاثة أحداث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وكانت مواقع التواصل في السعودية، قد انتشر بها مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، وهي تظهر رش مادة مجهولة صوب الفتيات من سيارة أثناء عبورهن الشارع.