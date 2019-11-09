توتنهام يسقط في «فخ» التعادل أمام شيفيلد يونايتد

09 نوفمبر 2019 - 07:47 م

سقط فريق توتنهام في فخ التعادل الإيجابي أمام شيفيلد يونايتد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعهتما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 58 ورد شيفيلد بهدف التعادل عن طريق جورجي بالدوك في الدقيقة 78 ليرفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة مقابل 17 نقطة لشيفيلد.

وسقط ساوثهمبتون في فخ الهزيمة 1 / 2 أمام ضيفه إيفرتون ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط علما بأنها الهزيمة الثالثة على التوالي له والسادسة في آخر سبع مباريات خاضها الفريق في البطولة.

وكان إيفرتون هو البادئ بالتسجيل عن طريق توم ديفيز في الدقيقة الرابعة وتعادل ساوثهمبتون في الشوط الثاني بهدف سجله داني إنجز في الدقيقة 50 قبل أن يحرز ريتشارلسون هدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة 75 ليرفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة.

واستعاد بيرنلي اتزانه بعد ثلاث هزائم متتالية وتغلب على ويستهام بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أشلي بارنس وكريس وود في الدقيقتين 11 و44 وأندري ألميدا لاعب ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة وتجمد رصيد ويستهام عند 13 نقطة.

وقلب نيوكاسل تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على بورنموث ليرفع رصيده إلى 15 نقطة وتجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة.

وتقدم هاري ويلسون بهدف لبورنموث في الدقيقة 14 ورد نيوكاسل بهدفين سجلهما دي أندري يدلين وكيار إن كلارك في الدقيقتين 42 و52 .