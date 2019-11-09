أعمال الخير تتزاحم على روح الراحل «هيثم زكي»

أصبح الوسط الفني منذ أيام على خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، في ظروف خاصة، أثارت تفاعلًا كبيرًا من متخلف الأوساط على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قام عدد من الأشخاص بعدد من الأعمال الخيرية، مثل تنظيم حملات للتبرع بصدقات على روح المرحوم هيثم زكي، ومنهم من تبرع بمبرد للمياه، وآخر قام بتوثيق فيديو بالدعاء له من أمام الكعبة.

وبدأت هذه الأعمال المنتجة سارة الطباخ، صاحبة شركة الإنتاج الفني "إيرث برودكشن"، عندما دشنت حملة لتقلقي التبرعات على روح الفنان الراحل، فيما طالبت متابعيها والجماهير بالتفاعل مع حملتها.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت "الطباخ": "أنا هاعمل صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي.. مين يحب يشارك؟ نكون كلنا أخدنا ثوابها".

كما اشترى أحد المواطنين، مبرد مياه "كولدير" ووضعه في الشارع، بمثابة صدقة جارية على روح الفنان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 35 عامًا.





فيما سجل أحد المقيمين بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة، يدعو فيه بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل، حيث انتشر الفيديو على صفحات مواقع التواصل بعنوان: «الدعاء من أمام الكعبة للمرحوم بإذن الله، هيثم احمد زكى، نسال الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يدخله الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفي اللهم آمين يارب العالمين».

الجدير بالذكر أن المشوار الفني لهيثم أحمد زكي بدأ في عام 2006، حيث استكمل فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.