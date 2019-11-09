  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:34 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

قطار الانتحار يحصد أرواح الشباب.. وخبراء: ليس ظاهرة

احمد موسى

فيديو.. «أحمد موسى» بعد محنة مرضه: ما زرعته وجدت نتيجته

أرشيفية

جدل دستوري حول مد البرلمان لـ«يناير 2021»

الراحل هيثم أحمد زكي

أعمال الخير تتزاحم على روح الراحل «هيثم زكي»

أرشيفية

مصرع مواطن مصري بطريقة بشعة في الكويت

المملكة العربية السعودية

بالفيديو.. تحرك سريع بعد التحرش بـ3 فتيات في السعودية

الخالدون المائة

لماذا النبي الأعظم في التاريخ؟.. صاحب «الخالدون المائة» يكشف السر

آل الشيخ

بعد عدة شكاوى ضده.. "آل الشيخ" يتعهد باتخاذ إجراء رادع

أرشيفية

بشرى سارة للعمالة المصرية في هذه الدولة

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

مال وأعمال

الدولار
الدولار

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

#

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

#

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

#

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدولار

الجنيه

سعر الدولار

صرف الدولار

شهد سعر الدولار اليوم، استقرارًا ملحوظًا، أمام الجنيه في عدد من البنوك اليوم السبت.

وسجل سعر العملة الأمريكية 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى.

وفى بنك القاهرة 16.09، سجل الدولار جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

أما بنك مصر، فبلغ سعر العملة الخضراء،  16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر  16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع، فى البنك الأهلى الكويتى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو
» بشرى سارة للعمالة المصرية في هذه الدولة
» سبب غريب وراء نسيان أبطال مصر لكأس العالم في فرنسا
» نهائي آسيا.. الهلال السعودي يهزم أوراوا الياباني بهدف «كاريلو»
» بالفيديو.. موقف طريف لـ«صلاح» مع مراسلة «ESPN»
» في الذكرى العطرة.. معجزات رافقت مولد النبي (ص)
» تصفيات إفريقيا.. موعد طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا
» فرح يتحول إلى مأتم.. يقتل خاله بطلقة في الرأس بالخطأ
» شاب يضرب طفلًا بأنبوبة ويتركه ينازع يثير الغضب
» أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. كوت ديفوار تهزم نيجيريا
» الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ 3 أعوام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه