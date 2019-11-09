"أديب" يصدم المشاهدين بهذا التصريح عن التعليم الجامعي

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه ضد أن يكون التعليم الجامعي مجاني، منوها إلى أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على فئات معينة ويجب أن تستفيد منها الدولة إلى الحد الأقصى.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إلى أن"الناس بعد ما تدرس في الجامعة.. مبيشتغلوش في مجالهم" وهذا لا يحدث إلا في مصر .
 


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