» تعليق ناري لـ أحمد موسى عن واقعة مطار شرم الشيخ

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الإعلامي أحمد موسى

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاملون في مطار شرم الشيخ تعاملوا باحترافية مع حريق نشب في إحدى إطارات طائرة أوكرانية.
تابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي »، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية التدخل السريع أنقذت المطار من مشكلة كبيرة كان سيتم التعرض لها.
وقدم الإعلامي أحمد موسى التحية إلى كل العاملين في المطار بعد نجاحهم في سرعة التحرك والاستجابة وإخلاء الطائرة من الركاب، قائلا : «دول ناس رجالة اتحركوا بسرعة».
كما قدم "موسى" التحية إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والعاملين بمطار شرم الشيخ على السرعة والاحترافية والتدخل السريع في التعامل مع هذا الحدث وقليل من الحوادث ما يحدث فيها القليل من الخسائر وهناك حادث مشابه توفي نصف الركاب.


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