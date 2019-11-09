هذا ما قاله "أديب" على حضور الرئيس اختبارات كلية الشرطة

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد، قائلاً إنها صيحة أطلقها الرئيس حرصًا منه على إقامة العدل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على المحسوبية، والوساطة، والحكم يكون للكفاءة واللياقة.
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر، قائلا: «أنا مشفق على الطلبة المتقدمين لكشف الهيئة وفوجئوا بالرئيس السيسي يختبرهم، فكل المتقدمين مصريون، ولهم الحق في الالتحاق بكليات العسكرية»، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة مواجهة المحسوبية، وعدم قبول الوساطة من أي شخص مهما كان، وأن حق الالتحاق مكفول للجميع، مادام لائقا، وتنطبق عليه شروط الالتحاق.