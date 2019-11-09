هذا ما قاله "أديب" على حضور الرئيس اختبارات كلية الشرطة

09 نوفمبر 2019 - 11:00 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد، قائلاً إنها صيحة أطلقها الرئيس حرصًا منه على إقامة العدل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على المحسوبية، والوساطة، والحكم يكون للكفاءة واللياقة.

