  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 ص
بحث متقدم
مطار شرم الشيخ

"الطيران المدني" تكشف كواليس كارثة طائرة مطار شرم

تركي آل الشيخ

تصريح ناري لـ"آل الشيخ" بشان لعب "كهربا" للأهلي

النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

خبيرة اقتصادية تكشف: هذا هو السبب الحقيقي لتراجع التضخم

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تكشف حقيقة فرض رسوم لصلاة الجمعة

عمرو أديب

"أديب" يصدم المشاهدين بهذا التصريح عن التعليم الجامعي

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

قطار الانتحار يحصد أرواح الشباب.. وخبراء: ليس ظاهرة

احمد موسى

فيديو.. «أحمد موسى» بعد محنة مرضه: ما زرعته وجدت نتيجته

أرشيفية

جدل دستوري حول مد البرلمان لـ«يناير 2021»

الراحل هيثم أحمد زكي

أعمال الخير تتزاحم على روح الراحل «هيثم زكي»

بالفيديو..

تصريح ناري لـ"آل الشيخ" بشان لعب "كهربا" للأهلي

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

لا تسيء للأهلي باسمي .. وأتمنى تفهم الرسالة جيدًا

#

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

#

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

#

ماذا قال عمرو أديب عن القصور الرئاسية؟

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه على استعداد تام لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالي، لصفوف الأهلى.
 وعلق آل الشيخ على طلب أحد جماهير الأهلي التي تواجدت معه خلال فيديو بثه مباشرة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بالتعاقد مع كهربا، قائلاً له: «لو عايزين كهربا في دقيقتين يجي، بس الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة يوافقوا بس، ومسافة السكة ويكون كهربا موجود».
وكان كهربا انتقل إلى الدوري البرتغالي وتحديدًا لفريق أفيس في صفقة انتقال مستغلاً نهاية عقده مع الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة الدولية للاعب بداعي استمرار عقده.
ويلعب صاحب الـ25 عامًا في صفوف أفيس منذ بداية الموسم الحالي بعدما قامت إدارة النادي البرتغالي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب.
وسبق وأن كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف القلعة الحمراء من التعاقد مع كهربا، مؤكدًا أن ناديه لم يفاوض اللاعب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "اتحاد كرة السرعة" يكشف كواليس واقعة نسيان كأس العالم
» لماذا النبي الأعظم في التاريخ؟.. صاحب «الخالدون المائة» يكشف السر
» تعليق ناري لـ أحمد موسى عن واقعة مطار شرم الشيخ
» استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة عن المكملات الغذائية
» أرامكو: 17 نوفمبر بدء الاكتتاب و0.5بالمائة أسهم للأفراد
» حماس: حكومة إسرائيل توهم الرأي العام بهذا الأمر
» مصرع مواطن مصري بطريقة بشعة في الكويت
» الجيش السوداني ينفي إرسال 1000 جندي إلى ليبيا
» "حماس" تجري مشاورات فصائلية بشأن هذا الأمر الهام
» بشرى سارة للعمالة المصرية في هذه الدولة
» بعد عدة شكاوى ضده.. "آل الشيخ" يتعهد باتخاذ إجراء رادع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه