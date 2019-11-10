مدير أعمال هيثم أحمد زكي يكشف أغرب ما قاله في آخر مكالمة بينهما

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الراحل هيثم أحمد زكي
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روى محمد وطني - مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينهما قبل وفاة الراحل بساعات .

وقال "وطني" في لقاء مع برنامج "عرب وود" : "كلمني الضهر .. وقالي يا عم وطني عايز أقولك خبر حلو .. أنا حاليا الصبح بروح الجيم وبرجع البيت أتغدى وأنام وأصحى بليل ألعب بوكس ".

وأضاف: "قالي أنا عايز أعمل فيلم عن البوكس .. قولتله ليه؟ هو أنت ناوي تضرب منطقة أكتوبر كلها ؟ .. لقيته بيضحك".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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