فايلر ينبهر بلاعب شاب بالأهلي ويأمر بتصعيده .. فمن هو؟

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الرياضة

فايلر
فايلر

أحمد عادل شعبان

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فايلر

سلط شعيب شعيب - محلل الأداء بالأهلي - الضوء على أداء لاعب فريق الشباب "شادي رضوان" ونصح السويسري رينيه فايلر بضرورة التنبه له.

وبالفعل شاهد "فايلر" عدة مقاطع وأهداف للاعب الملقب بـ"الفيراري" لينبهر من مستواه ويأمر بتصعيده للتدريب مع الفريق الأهلي بالإضافة لعدة لاعبين آخرين قبل أن يتراجع عن ضمهم جميعا لمعسكر الإمارات.

وتلقى اللاعب وعدًا من إدارة الأهلي بتركه يحترف في الإمارات في حال عدم تصعيده بشكل نهائي للفريق الأول ، حيث أنه يمتلك عروضا من هناك.

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