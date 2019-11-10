إصابة شرطي بكسر في القدم.. والسبب قطة

10 نوفمبر 2019 - 09:35 ص

تعرض أمين شرطة بمحافظة الشرقية للإصابة بكسر في القدم أثناء محاولته إنقاذ قطة من وسط الحجارة.

وروت الإعلامية إيمان الحصري تفاصيل الواقعة خلال برنامجها "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" قائلة: "القطة قعدت تعيط وكانت هتموت وسط الحجارة، فقام أحد المواطنين بتقديم بلاغ إلى الشرطة المدنية".

وكشفت الحصري عن نص البلاغ المقدم قائلة: "البلاغ نص على أنه توجد قطة عالقة وسط الحجارة بمنزل تم هدمه بمدينة الزقازيق وبناء عليه توجهت الشرطة المدنية علي الفور لمكان الواقعة".

وتابعت الإعلامية أنه أثناء إنقاذ القطة من قبل أمين الشرطة سقط عليه أحد الأحجار وكسر قدمه لكنه تمكن من إنقاذها.

وعقبت الإعلامية علي الواقعة موجهة شكرها لأمين الشرطة قائلة: "شكرًا ليك اللي أنت عملته مش بنشوفه غير في بلاد برا".