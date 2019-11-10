شبكة دعارة تخدع فتيات.. هذا ما حدث في اللحظات الأخيرة

10 نوفمبر 2019 - 09:49 ص

استدرجت إحدى شبكات الدعارة بالمغرب مجموعة من العاملات الفلاحات، بزعم عملهن في إحدى المزارع في قرية مجاورة لمسكنهن.

وفي التفاصيل فإن الفتيات قد وعدن بالعمل في مزارع قرية مقابل مبالغ مالية مجزية، حيث تفاجئن بأن السائق غيّر وجهته في طريقه للعمل.

وعندما شعرت الفتيات بخديعة السائق قمن بالقفز من السيارة، حيث تعرضن للإصابات.

وكانت الفتيات قد اتفقن على العمل مقابل أجر يومي، لكن تغيير وجهة السائق للطريق جعلهن يشككن في الأمر، خاصة أنه تحدث إليهن بأنهن سوف يذهبن إلى منزل لممارسة الجنس.