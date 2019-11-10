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صورة نادرة للراحل هيثم زكي برفقة والده

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تويتر

بثينة كامل

هيثم زكي

فاجأت الإعلامية بثينة كامل، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بنشرها صورة نادرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي برفقة والده، من إحدى التجمعات.

وعلقت "بثينة" على الصورة، قائلة: "لقيت الصورة دي عندي الله يرحم الجميع".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل، داعين له برحمة والمغفرة .

وقد أقيم عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بمسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكان قد رحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا، صباح الخميس الماضي، وحيدًا في شقته، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.


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