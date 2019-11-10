» "أطراف امرأة" فى حقيبة دليل إدانة روسي بارز

10 نوفمبر 2019 - 10:46 ص

يواجه المؤرخ والأستاذ الجامعي الروسي أوليغ سوكولوف البالغ من العمر 63 ، تهمة قتل طالبته أناستازيا يششنكو 24 عامًا، بعد أن أنقذوه من نهر "مويكا" وهو يحمل حقيبة ظهر بها أطراف امرأة كان يحاول التخلص منها.

في سياق متصل توجهت الشرطة إلى شقة المؤرخ ليفاجئوا بجثة أناستازيا والتي ساعدته في تأليف بعض الأعمال وهو مفصولة الرأس، وما زالت التحقيقات جارية ليتأكدوا من هوية مرتكب الجريمة، حسبما نشرت الصحافة المحلية.

جدير بالذكر أن المؤرخ ألف عدة كتب عن القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، كما عمل مستشارًا تاريخيًا في العديد من الأفلام وحصل على جائزة الفيلق الفرنسي 2003.