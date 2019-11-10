"ما علاقة طالبة صيدلة".. مخطط خطير تتعرض له مصر

10 نوفمبر 2019 - 10:47 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن التريند الذي أطلق عن واقعة طالبة صيدلة التي تم العثور على جثتها تم إغلاقه، قائلاً: "هناك من كتب على تريند شهد باللغة الإنجليزية".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، هو اللي كاتب على ترنيد شهد بالانجليزي كاتب بالإنجليزي ليه هي الداخلية في قسم إنجليزي مثلا".

وكشف أديب عن عدد من التريندات يتم تجريبها الآن قائلاً: "اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري حتى يناير المقبل في شغل كتير من ده، مضيفًا أنه هناك كاميرات صورت شهد وهي تتحرك لكنها معلومة غير مؤكدة".

وتابع أديب أن والد شهد قد صرح بأن ابنته تعاني من مرض نفسي، معقبًا: "المرض النفسي مش عيب ولا حرام".