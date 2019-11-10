» خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه

شن الفنان شريف منير، هجومًا شرسًا على أحد المتابعين، بسبب تعليقه حول تقصير بعض الفنانين مع الفنان الراحل هيثم زكي.

وكان قد نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقولة للراحل هيثم زكي يتحدث فيها عن الحب والزواج، ليعلق عليها "يا جمالك"، ولكن تفاجأ بأحد متابعيه يتهمه بتقصير معه، حيث قال: "إنتوا كنتوا مقصرين في حقه".

ليرد عليه شريف منير، قائًلا: "حضرتك عرفتي منين إننا مقصرين. هو أي كلام وخلاص؟ يعني اللي كان بيسأل عليه سواء كان بالتليفون أو بيزوره كان يبلغ حضرتك؟".

وقد أقيم عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بمسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكان قد رحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا، صباح الخميس الماضي، وحيدًا في شقته، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.