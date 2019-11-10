تراشق قطري سعودي بسبب "قبلة أصالة"

10 نوفمبر 2019 - 11:37 ص

في أول رد فعل له، علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على الجدل الذي أثير وما زال لليوم الثالث على التوالي حول تقبيله رأس الفنانة السورية أصالة.

وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، تعقيبًا على تغريدة الشيخة القطرية مريم آل ثاني التي اكتفت فيها بـ"واضحة السالفة": "رداء الفضيلة فضفاض عليكم فلا تتشدقدوا بها.. صور قادة بلدك وأسرتك ورمزها موجودة ومشهودة وهم فعلوا ما تنكرينه علي بل ربما أكثر.. ويمنعي من استخدامها للرد بها عليك أمران: أخلاقي فلن أنزل لمستواك.. وكذلك لأن خطأ الآخرين لا يعطيني المبرر للخطأ (روحي العبي بعيد)".

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عقب على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقبل رأس أصالة "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. وإلا ما فعلته علنا.. استغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".