تفاصيل مثيرة .. الملك حسن الثاني أشرف على حفر قبره بنفسه

10 نوفمبر 2019 - 11:48 ص

كشفت صحيفة الأيام المغربية عن تفاصيل مثيرة من حياة الملك الراحل حسن الثاني ملك المغرب، في أيامه الأخيرة قبل رحيله.

وبحسب الصحيفة فإن الملك كان في زيارة للولايات المتحدة في أواخر أكتوبر عام 1995، لحضور احتفالية الذكرى الخمسين على تأسيس الأمم المتحدة.

وعقب وصول الملك الراحل شعر بنوبة آلام، حيث استدعى أطباءه، والذين رأوا من اللازم دخوله في راحة تامة، وقيام ولي العهد الأمير محمد بإتمام باقي المقابلات.

الملك الراحل عقب رجوعه للبلاد استدعى معلم الرخام، وأمره في سرية تامة أن يحفر قبره ، حيث دخل معلم الرخام المسؤول عن بناء وحفر القبر في نوبة بكاء، وجلس على قدم الملك باكيا، حيث هدأ الملك من روعه قائلا : " كل نفس ذائقة الموت".

وعند وفاة الملك حسن الثاني، كان قبره قد أعد ودفن فيه، حيث أمر الملك محمد السادس ألا يكون الضريح في حجم الملك محمد الخامس، ولا في حجم وقياس الأمير عبد الله بل بين الاثنين في الحجم.