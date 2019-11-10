تصرف صادم لـ"صلاح" مع مذيعة قناة رياضية

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فيديو

محمد صلاح

مزحة

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لنجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الدولي، محمد صلاح، وهو يمازح إحدى مذيعات قناة "ESPN " الرياضية، خلال تغطيتها تدريبات الفريق الإنجليزى.

ويظهر "صلاح" في الفيديو المتداول، وهو ذاهب إلى التدريبات وعندما وجد المذيعة تستعد لبدء فقرتها بدأ يلوح للكاميرا، لتستدير المذيعة وتفاجأ بوجوده.

وبعد الحركة المفاجئة لـ"صلاح" دخلت المذيعة في نوبة ضحك، ثم أخرجت هاتفها لتلتقط صورة سيلفى مع صلاح.


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