رضوى الشربينى باكية: واحدة زيي مش مستعدة تقابل ربنا

10 نوفمبر 2019 - 02:28 م

دخلت الإعلامية رضوى الشربيني في موجة بكاء على الهواء متأثرة بوفاة الفنان هيثم زكي قائلة: "موت هيثم زكي خضنا كلنا، الكل اتصدم وسأل نفسه هل أنا مستعدة أقابل ربنا".

وأضافت الشربيني خلال تقديم برنامجها "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، باكية: "واحدة زيي مش مستعدة تقابل ربنا دلوقتي، أنا المفروض أكون محجبة وبصلي، كلنا مقصرون في حق ربنا ومش واصلين الود بنا".

وتابعت: "هيثم مات في الحمام عشان مكنش فيه حد بيسأل عليه، لازم نقرب أكتر من ربنا ومن بعض، أنا هبدأ بنفسي، لازم العبادات والصلاة، الموت قريب أوي"، معقبة: "هاتي عيالك من عند جدتهم وعمتهم وخليهم معاكي الموت مش بيستأذن حد".