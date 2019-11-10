  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتى

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر سيتى

السيسي

"السيسي" لم يتأخر يومًا عن هذا الأمر

الفنانة

اعتقال ممثل شهير بتهمة اختطاف فنانة قبل فرارها إلى الإمارات

محطة المترو

شاهد.. فيديو مرعب لرجل يسقط أمام عجلات «المترو»

شهد أحمد

مفاجأة سارة لأسرة الطالبة شهد أحمد

الحادث

بالفيديو.. إصابة 13 سعوديًا في حادث لم تعرف أسبابه

ايران

إيران: أردوغان محق في هذا الأمر

سنتر تعليمي

«سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع

سد النهضة

"قنديل": سد النهضة بريء من الفقر المائي بمصر

البطل مشتاق العزاوي

لحظة محاولة اغتيال لاعب شهير

شوقي غريب: نسعى للتخلص من الضغوط قبل مواجهة غانا

الرياضة

شوقي غريب
شوقي غريب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدرب جينيراسيون يتحدث عن خطئه أمام الزمالك

#

إقالة المدير الفني لفالنسيا قبل مواجهة برشلونة

#

«صلاح محسن» يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام السعودية

#

أول تعليق من "الفالح" بعد إعفائه من منصبه

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن دوافع منتخب غانا كبيرة في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر الجاري.

وقال «غريب»: «هناك اختلافات كثيرة بين مالي وغانا، الاحتراف في أفريقيا سهل، والمنتخب الغاني لديه مجموعة من اللاعبين المحليين وأخرى محترفين، والمحليين هدفهم الرئيسي الاحتراف لأنه ليس لديهم ما يمنع ذلك، فلذا غانا ستكون لديها دوافع أكبر من مالي، ويلعب لآخر دقيقة في المباراة».

وتابع: «الفريق لديه أزمة في الخروج بالكرة من الوسط للأمام، نعمل على علاجها أمام غانا، وهذا أهم من مراكز اللاعبين، فكل اللاعبين تؤدي المطلوب في الملعب وليس على الورق».

وأتم غريب تصريحاته قائلًا: «طريقة لعب مالي تختلف عن غانا، درسنا المنافس جيدا لمواجهته وتحقيق الفوز، الضغط على اللاعبين موجود ونعمل على التخلص من ذلك، والبلد المنظم يكون طول البطولة تحت ضغوط مثلما حدث في بطولة 2006 عكس الضغوط على المنتخب في 2008 و2010».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام مانشستر سيتي
» مانشستر يونايتد يحقق فوزًا غاليًا على برايتون
» «تريزيجيه» يسجل في خسارة أستون فيلا أمام ولفرهامبتون
» شوقي غريب: نسعى للتخلص من الضغوط قبل مواجهة غانا
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتى
» «كلوب»: الوعد بلقب لليفربول في نهاية الموسم «حماقة»
» "أياكس" يقسو على أوتريخت برباعية
» ختام فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي "سهم الصداقة -1"
» طريقة جديدة.. خادمة تقوم بسرقة المنزل بهذه الوسيلة
» 225 مليون دولار حصيلة استثمارات مصرية سعودية إماراتية
» الفنادق ترفض استقبال مشجع أفغاني.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه