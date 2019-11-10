وديًا.. بيراميدز يتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي

10 نوفمبر 2019 - 06:27 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة المباراة الودية التي جمعت بيراميدز مع الإنتاج الحربى التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الجانبين لاستئناف مباريات الدورى.

شهدت المباراة قوة وإثارة كبيرة بين الفريقين، واتسمت بالجدية والندية بينهما، وحقق كل جهاز فنى المطلوب من تلك المباراة الودية بمشاركة العديد من اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى، كما يستعد بيراميدز لمواجهة أسوان.