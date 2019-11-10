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وزير التنمية المحلية يوجه بالرقابة على خدمة المواطنين

الحياة السياسية

شعراوي
شعراوي

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الحكومة

التنمية المحلية

شعراوي

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعي التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة ، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية .

وطالب اللواء محمود شعراوي، من فرق الرصد بالإستماع إلى آراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للإستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع في الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء .

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أن سيقوم بجولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز فى محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة ، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للمحافظات والتى كان آخرها الأسبوع الماضى بحى العمرانية بمحافظة الجيزة ، خاصة بعد تلقى الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدنى مستوى الخدمات اليومية و تراكم القمامة فى بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى الشارع.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه سيتابع أولاً بأول تقارير فرق الرصد الميدانى عقب الجولات التى سيقوموا بها والتى ستبدأ قريباً ، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التى ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التى تقدمها المحليات للمواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة لن تتهاون مع أى مخالفات سيتم رصدها أو تقصير فى أداء العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستستمر فى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أى مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة ، و من سيثبت تقصيره فى أداء عمله سيتم إستبعاده بالتنسيق مع السادة المحافظين .

وشدد الوزير، على أن الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والإستماع إلى مشاكلهم و سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة .

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