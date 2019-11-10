أتلتيكو مدريد يهزم إسبانيول بثلاثية

10 نوفمبر 2019 - 07:28 م

اقتنص فريق أتلتيكو مدريد فوزًا غاليًا على اسبانيول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

كان اسبانيول البادئ بالتسجيل عن طريق سيرجى داردير فى الدقيقة 38 من زمن اللقاء، ولكن نجح انخيل كوريا فى تسجيل هدف التعادل، بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، سجل الفارو موراتا هدف الروخى بلانكوس الثانى فى الدقيقة 58، وعزز كوكى تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثالث فى الدقيقة 92.

وعاد الروخى بلانكوس للفوز بعد مباراتين، تعادل فيهم أمام كلا من إشبيلية وألافيس بنتيجة 1 – 1 .

بهذه النتيجة أرتقى أتلتيكو مدريد، للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، خلف ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد أصحاب الـ25 نقطة.