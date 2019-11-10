» نتائج الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي أمام غانا

10 نوفمبر 2019 - 07:58 م

عقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي وغانا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الإثنين، في الجولة الثانية للدور الأول من بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي المنتخب الأوليمبي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، في حين يرتدي منتخب غانا الزي الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن المنتخب الأوليمبي د.علاء عبد العزيز، مدير الفريق القومي، ود.أيمن زين، طبيب الفراعنة، بجانب ممثلي المنتخب الغاني.