» توقف مباراة في دوري مصري بسبب سرقة «الكرة»

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كرة القدم

المصريون

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقف مباراة مركز شباب المنشة الشرقية مع فريق مركز شباب الكوم الطويل، بعد سرقة الكرة الخاصة باللقاء.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة كفر الشيخ للمجموعتين الأولى والثانية كالتالي:

أولا المجموعة الأولى:

على ملعب مركز شباب محلة دياي تعادل فريق مركز محلة دياي على فريق مركز شباب كفر مجر 1/1.

وعلى ملعب مركز شباب زراعة ميت علوان فاز فريق مركز شباب روينة على فريق مركز شباب الروضة 0/1.

وعلى ملعب مركز شباب المنشأة الكبرى فاز فريق مركز شباب كفر المرازقة على فريق مركز شباب قلين 0/2.

ثانيا المجموعة الثانية:

على ملعب إبشان فاز فريق مركز شباب أبو قطفة على فريق مركز شباب مسير 1/4.

وعلى ملعب مركز شباب المنشة الشرقية فاز فريق مركز شباب المنشة الشرقية على فريق مركز شباب الكوم الطويل 0/1.

وعلى ملعب مركز شباب برج البرلس فاز فريق مركز شباب المقصبة على فريق مركز شباب المجاز الغربي 1/2.

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