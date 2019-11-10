أول رد من مصطفي يونس على تصريحاته المسيئة للأهلي

10 نوفمبر 2019 - 10:10 م

كشف مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، حقيقة التصريحات التي تداولت على لسانه بشأن اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال يونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر قناة «TeN»، أنه تحدث في ملفات خطرة لا يجرأ أحد أن يتحدث فيها، ولكنه يتحدث عن حقائق ووقائع تحدث بالفعل، موضحًا أنه لم يذكر اسم النادي الأهلي، موضحًا أنه ذكر أن الأندية الكبيرة يحدث فيها ذلك، والأهلي ليس النادي الكبير فقط.



وتابع: «أنا بتكلم في العامة وده جزء من كرة القدم للأسف، سواء في الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو الاتحاد، مش الأهلي بس هو اللي كبير، المشكلة اللي اتكلمت عليها دي حصلت وبيتحصل كمان في كل الأندية، أنا عاصرت أجيال ومدربين وفيه مديرين قطاعات مشيوا بسبب الحاجات دي، أنا كنت شغال في نادي وكان فيه المواضيع دي».



وأشار إلى أنه لم يُهين سيدات مصر، حيث المسئول هنا هم المدربين ومديرين القطاعات، مضيفًا: «اللي وحش مش أم اللاعبين، ستاتنا خط أحمر وبناتنا فضليات، العيب على اللي بيبص، لازم نحاسب نفسنا، هو لما نتكلم عن واقعة تحرش يبقى الستات اللي غلطانه لا طبعا ، اللي بيتحرش هو اللي غلطان»، مضيفًا أن الأندية متورطة في ذلك من خلال الراتب التي تعديه لمدرب الناشئين.

