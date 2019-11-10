صديق هيثم زكي يكشف: هذا ما حدث أثناء"غُسل" الجثمان

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أشرف زكي يروي عن أغرب موقف جمعه بهيثم أحمد زكي قبل وفاته

كشف الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان، وسبب شعوره الدائم بالوحدة.
وقال "معوض" خلال لقائه في برنامج «شارع النهار»، والمُذاع عبر فضائية «النهار»، إن «هيثم كان طيبا جدًا، ومن أسبوع طلب مني اللقاء بأقاربه في الزقازيق، لأنه يريدهم بأي طريقة»، موضحًا أن هيثم أحمد زكي، شعر بالوحدة بعد وفاة خاله، وعن أقرب أصدقائه من النجوم كان خالد سرحان، وعمر متولي، ومحمد إمام.
وأشار إلى أن إحساس الوحدة لازم هيثم أحمد زكي، بعد وفاة والده لأن كل الناس كانت جنبه، وهو شخصية خجولة جدًا، حتى بعد خطوبته لم يكن كالأشخاص الذين يقولون أهل خطيبتي ويزورهم، فخجله كان يمنعه من ذلك.
وكشف عن أن هيثم قال له في آخر أسبوع: «أنا حاسس إني هموت ولو مت اطلع قول كل اللي كان مزعلني».
وتابع أنه شارك في غُسل هيثم أحمد زكي، وأنه كلما كان الشيخ يحرك رقبته يعود مرة أخرى وكأنه ينظر إليه فسأل الشيخ فقال له إنه يحبك فقط، وعندما مسك يده وجاء يسحبها لم يترك يده، وعندما شكك في وفاته الشيخ قال لي: «يا حبيبي ده ميت خلاص».


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