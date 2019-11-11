الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل من منصبه

11 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، مساء يوم، الأحد، نيته الاستقالة بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وقال موراليس إنه «سيقدم استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي».



وأمس الجمعة، أكد موراليس، أنه لن يتنحى عن منصبه كرئيس للبلاد، رغم مطالبة المعارضة والاضطرابات في البلاد.

وأضاف: «انتخبني الشعب ونحن نحترم الدستور».