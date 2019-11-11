إسرائيليون: نتنياهو يتحمل مسؤولية إجراء انتخابات ثالثة

11 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

حمّل 41 بالمائة من الإسرائيليين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، المسؤولية، في حال التوجه لانتخابات ثالثة في البلاد، بحسب استطلاع رأي أجرته قناة عبرية.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة، ونشرت نتائجه الأحد، أن 41 بالمائة من المستطلعين يحملون نتنياهو المسؤولية عن التوجه لانتخابات ثالثة في حال حصل ذلك، مقابل 7 بالمائة لبيني غانتس، زعيم حزب "أزرق- أبيض".

فيما حمل 31 بالمائة من المستطلعين المسؤولية لأفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا".

وقال 6 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، إن أحدا من ثلاثتهم لا يتحمل المسؤولية عن ذلك، بينما أجاب 13 بالمائة بـ"لا أعرف".

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "أزرق- أبيض" بزعامة غانتس، يتفوق على حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، في حال أجريت انتخابات في إسرائيل.

وبحسب الاستطلاع، فإن "أزرق- أبيض" سيحصل على 35 مقعدا، مقابل 34 مقعدا لحزب "الليكود".

وأشار إلى أن المعسكرين لن يحصلا على غالبية تزيد عن 61 مقعدا بالكنيست، وبالتالي لن يستطيع أي منهما تشكيل ائتلاف حكومي بشكل منفرد.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو (اليمين) سيحصل على 54 مقعدا، في حين سيحصل معسكر بيني غانتس (يسار- وسط) على 44 مقعدا.

ويبين بأنّ حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، سيحصد 9 مقاعد، بينما ستحصل القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدًا.

وفي حال أجريت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، قال 40 بالمائة إنهم سينتخبون نتنياهو، وسيختار 37 بالمائة غانتس، فيما قال 13 بالمائة إنهم لن ينتخبوا أي منهما، وأجاب 9 بالمائة من المستطلعة أراؤهم بـ"لا أعرف".

وتواجه إسرائيل أزمة سياسية منذ عام تقريبًا، بعد أن استقال ليبرمان من منصبه كوزير للدفاع؛ ما تسبب بانهيار حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مرتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

لكن في المرتين لم تأت الانتخابات بفائز قادر على تشكيل حكومة، لعدم حصول أي من الكتلتين (اليمين أو الوسط-يسار) على دعم 61 عضوًا بالكنيست من أصل 120، لضمان حصول الحكومة على الثقة.