  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
شقيق هيثم أحمد زكي

أول تصريحات من شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. هذا ما قاله

هيثم زكي

صديق هيثم زكي يكشف: هذا ما حدث أثناء"غُسل" الجثمان

مطار شرم الشيخ

المصرية للمطارات تكشف تفاصيل واقعة مطار شرم الشيخ

مصطفى يونس

أول رد من مصطفي يونس على تصريحاته المسيئة للأهلي

أرشيفية

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد

بذور

احذر هذه الأطعمة تؤدي إلى الموت المفاجئ

مصيلحي

وزير التموين يشعل الجدل بين النواب بـ إلغاء «الدعم العيني»

قيس سعيد

بالصور.. الرئيس التونسي ينتشل طفلًا من القمامة

صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام مانشستر سيتي

السيسي

"السيسي" لم يتأخر يومًا عن هذا الأمر

رومانيا..الانتخابات الرئاسية تتجه لجولة الإعادة

عرب وعالم

علم رومانيا
علم رومانيا

أخبار متعلقة
#

الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل من منصبه

#

الاحتفالات تعم الشوارع بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة

#

إغلاق اللجان فى تونس.. ونسبة التصويت 39%

#

تصريحات هامة للجيش الجزائري عن الانتخابات الرئاسية

تتجه الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي جرت الأحد إلى جولة إعادة عقب عدم تخطي أي من المرشحين حاجز الخمسين بالمئة من الأصوات.
وأشارت النتائج الأولية إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته، الليبرالي كلاوس يوهانيس، بالجولة الأولى بنسبة 39 بالمئة، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.
وجاء رئيس الوزراء السابق، الديمقراطي الاجتماعي فيوريكا دانسيلا في المركز الثاني بنسبة 22 بالمئة من الأصوات، فيما حلّ المرشح دان بارنا في المركز الثالث بنسبة 16.1 بالمئة من الأصوات.
ومن المقرر أن تعقد جولة الإعادة بين يوهانيس ودانسيلا يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وفي وقت سابق الأحد، قدرت مراكز الاستطلاعات نسبة المشاركة فى الانتخابات بـ48 بالمئة.
يشار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في رومانيا يبلغ نحو 18.2 مليون شخص.
وفاز يوهانيس بأول ولاية رئاسية في عام 2014. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت.. عفو عن متهمين بـ"الإساءة للذات الأميرية"
» استشاري يكشف أهمية هذا الأمر للرياضيين
» فيديو نادر لـ هالة فؤاد تغني لـ"هيثم أحمد زكى"
» «سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع
» "هنية": هذا الأمر الهام لن يكون عقبة أمام الانتخابات
» شاهد.. فيديو مرعب لرجل يسقط أمام عجلات «المترو»
» توقف مباراة في دوري مصري بسبب سرقة «الكرة»
» اعتقال ممثل شهير بتهمة اختطاف فنانة قبل فرارها إلى الإمارات
» انتحار شاب في بث مباشر على "فيس بوك" بالسلام
» أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"
» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بثلاثية في شباك السيتي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه