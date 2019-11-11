رومانيا..الانتخابات الرئاسية تتجه لجولة الإعادة

11 نوفمبر 2019 - 12:40 ص

تتجه الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي جرت الأحد إلى جولة إعادة عقب عدم تخطي أي من المرشحين حاجز الخمسين بالمئة من الأصوات.



وأشارت النتائج الأولية إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته، الليبرالي كلاوس يوهانيس، بالجولة الأولى بنسبة 39 بالمئة، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.



وجاء رئيس الوزراء السابق، الديمقراطي الاجتماعي فيوريكا دانسيلا في المركز الثاني بنسبة 22 بالمئة من الأصوات، فيما حلّ المرشح دان بارنا في المركز الثالث بنسبة 16.1 بالمئة من الأصوات.



ومن المقرر أن تعقد جولة الإعادة بين يوهانيس ودانسيلا يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



وفي وقت سابق الأحد، قدرت مراكز الاستطلاعات نسبة المشاركة فى الانتخابات بـ48 بالمئة.



يشار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في رومانيا يبلغ نحو 18.2 مليون شخص.

