العثور على 10 جثث في حفرة عميقة شمال غربي المكسيك

11 نوفمبر 2019 - 12:50 ص

عثر باحثون متطوعون، على 10 جثث في حفرة عميقة بالصحراء، قرب مدينة "بويرتو بيناسكو"، شمال غربي المكسيك.



وذكرت النيابة العامة بولاية "سونورا"، في بيان، الأحد، أن السلطات تلقت إخبارا بوجود الجثث في الحفرة، من مجموعة متطوعين اسمها "الأمهات يبحثن"، تحاول العثور على الأشخاص المفقودين.

وأشار البيان، إلى العثور على 10 جثث في الحفرة، التي توجد في مكان قريب من الحدود الأمريكية.

وأضاف أن عدد الجثث التي عثر عليها في المنطقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 52 جثة.

وتستخدم عصابات المخدرات والخطف، الحفر العميقة للتخلص من جثث الضحايا أو الخصوم.