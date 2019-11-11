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العراق.. مقتل 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن بالناصرية

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تظاهرات العراق
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المصريون ووكالات

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قال مصدر طبي عراقي، إن 4 متظاهرين على الأقل قتلوا مساء الأحد، خلال تفريق قوات الأمن لمحتجين بإطلاق الرصاص الحي، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب).
وأوضح المصدر، ويعمل في دائرة صحة ذي قار الحكومي، للأناضول، أن ما لا يقل عن 90 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأنهم يتلقون العلاج في مستشفيات "الحسين" و"الحبوبي" و"الأمل" الحكومية في الناصرية.
وأشار إلى أن بين الجرحى عدد من عناصر الأمن أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة.
فيما ذكر المصدر أن "القتلى سقطوا جراء استهدافهم بالرصاص الحي".
من جانبهم، قال شهود عيان، للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق محتجين على جسر قريب من ساحة الحبوبي وسط الناصرية.
وأضافوا أن المحتجين ردوا بالحجارة أدت لاندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين قبل أن يتفرق المتظاهرون في الشوارع والأزقة القريبة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.
ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.
كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة. -

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