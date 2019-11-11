هذا ما قاله "أديب" عن زيارة وفد من النيابة لسجون طرة

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الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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شدد الإعلامي عمرو أديب، على أننا مضطرين للتعامل مع الغرب، والرد على يقولونه عن مصر، قائلا: «نحن لا نعيش في كوكب آخر.. مصر تعيش على الأرض، ولابد من الرد، مفيش حاجة نخاف منها».
وثمن أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، يوم الأحد، عرض مقطع فيديو لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لنزلاء سجون طرة، قائلا: «خطوة جيدة، وفي خطوات تاني هتحصل، وسعيد جدا أننا بنتكلم مع العالم باللغة التي يفهمها»، موضحًا أن شرح الوضع في مصر ضروري.
وتابع: «إحنا محتاجنهم، وهما محتاجنا، وأوقات بيجوا يلوا دراعك بورقة حقوق الإنسان»، مضيفا: «طول ما إحنا موجودين لازم نرد بالحجة»"، لافتا إلى أنه لم يتم حذف الكلام السلبي الذي قاله حازم عبد العظيم وهذا أمر جيد.


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