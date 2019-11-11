هذا ما قاله "أديب" عن زيارة وفد من النيابة لسجون طرة

11 نوفمبر 2019 - 01:03 ص

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أننا مضطرين للتعامل مع الغرب، والرد على يقولونه عن مصر، قائلا: «نحن لا نعيش في كوكب آخر.. مصر تعيش على الأرض، ولابد من الرد، مفيش حاجة نخاف منها».



وثمن أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، يوم الأحد، عرض مقطع فيديو لزيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لنزلاء سجون طرة، قائلا: «خطوة جيدة، وفي خطوات تاني هتحصل، وسعيد جدا أننا بنتكلم مع العالم باللغة التي يفهمها»، موضحًا أن شرح الوضع في مصر ضروري.

