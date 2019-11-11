» أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي

11 نوفمبر 2019 - 08:23 ص

كشف أشرف زكي - نقيب الممثلين - عن أغرب ما رآه في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي" : "لم يكن عزاءً بكل كان عُرسا وانتهى في وقت متأخر .. وعندنا كنا نخرج بالجثمان من مسجد مصطفى محمود كان النعش يجري وكأنه يريد أن يزف للسماء".



وأضاف: "عند نزول الجثمان من السيارة طلبت من أصدقائه عدم دفنه إلا عند وصول جميع السيارات لكنهم دفنوه .. ولم يكن برغبتهم لكن يبدو أن هيثم كان يريد النزول لقبره كان مستعجل وعايز يسيب الدنيا .. أقسم بالله شوفت حاجات كتير .. شفت جنازات كتير لكن مشوفتش زي جنازة هيثم".



