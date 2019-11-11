  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:24 ص
بحث متقدم
حرائق استراليا

طوارئ في استراليا وتحذيرات من حرائق كارثية

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

ليفربول ومانشستر سيتى

أسطورة ليفربول يكشف سبب انبهاره بصلاح: لم أراه هكذا من فترة

شوبير

تسريب صورة لـ"مرتضى" مع نجم المنتخب وأنباء عن ضمه للزمالك

الطالبة شهد

قابلت الطالبة "شهد" قبل وفاتها بدقائق .. وهذا ما قالته لي

عصام الشوالي

الشوالي يخرج عن النص أثناء المباراة ويفاجيء الكل بحديثه عن صلاح

الراحل هيثم أحمد زكي

متابعة تحرج شريف منير بسبب هيثم زكي .. وهكذا صدمها برده

هيثم زكي

مدرب هيثم أحمد زكي بالجيم يفجر مفاجأة: كان يعاني من هذا المرض

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على انخفاض الأسعار

الشمس عطارد

"البحوث الفلكية" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

طوارئ في استراليا وتحذيرات من حرائق كارثية

عرب وعالم

حرائق استراليا
حرائق استراليا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي

#

"الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج

#

هدوء حذر في السودان مع دعوات تظاهر 30 يونيو

استراليا

سيدنى

حرائق كارثية

 أعلنت السلطات الاسترالية حالة الطوارئ مع إطلاق تحذيرات من السلطات بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، من حرائق كارثية.

وبالرغم من محاولة سيدني أكثر مدن أستراليا ازدحاما تجنب الأوضاع السيئة إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مع رياح قوية وجافة، واضطرت السلطات إلي رفع درجة الخطورة إلي كارثية غدا الثلاثاء وهي الأولي منذ عام 2009.

يذكر أن منذ بداية الأسبوع أدت الحرائق إلي مقتل 3 أشخاص وتدمير أكثر من 150منزل


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي
» فايلر يصدم لجنة التخطيط بالأهلي بعد قراره الأخير
» تعليق لا يصدق من "كلوب" على هدف صلاح في مرمى "السيتي"
» فنان شهير يعلن إصابته بمرض صادم: أعتزل ولا هتقبلوني بيه؟
» أول فيديوهات لفتاة "شمال سيناء" في يوم وفاتها
» الكويت.. عفو عن متهمين بـ"الإساءة للذات الأميرية"
» "هنية": هذا الأمر الهام لن يكون عقبة أمام الانتخابات
» استشاري يكشف أهمية هذا الأمر للرياضيين
» فيديو نادر لـ هالة فؤاد تغني لـ"هيثم أحمد زكى"
» «سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه