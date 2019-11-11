طوارئ في استراليا وتحذيرات من حرائق كارثية

11 نوفمبر 2019 - 09:19 ص

أعلنت السلطات الاسترالية حالة الطوارئ مع إطلاق تحذيرات من السلطات بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، من حرائق كارثية.

وبالرغم من محاولة سيدني أكثر مدن أستراليا ازدحاما تجنب الأوضاع السيئة إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مع رياح قوية وجافة، واضطرت السلطات إلي رفع درجة الخطورة إلي كارثية غدا الثلاثاء وهي الأولي منذ عام 2009.

يذكر أن منذ بداية الأسبوع أدت الحرائق إلي مقتل 3 أشخاص وتدمير أكثر من 150منزل