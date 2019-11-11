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لـ"ثلاث ليالي".. سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته بالجونة

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سميح ساويرس
سميح ساويرس

علا خطاب

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حفل زفاف

الجونة

سميح ساويرس

احتفل رجل الأعمال سميح ساويرس، بحفل زفاف ابنته "تايا" بالجونة.

وأقيم عقد الإكليل مساء أمس السبت، في الساعة السادسة بكنيسة السيدة العذراء مريم في الجونة، وانتقل بعدها العروسان والأصدقا للقاعة التي أقامها رجل الأعمال خصيصًا لحفل زفاف ابنته، داخل الفندق.

يذكر أن حفل الزفاف أقيم على مدار 3 أيام بداية من الخميس السابع من نوفمبر، فاحتفل العروسان داخل الصحراء ووسط الأجواء البدوية، مع أصدقائهما، فارتدى العروسان الزي البدوي وتراقصا على الطريقة البدوية.

في حين نظم رجل الأعمال نجيب ساويرس، مأدبة غداء كبيرة للضيوف الذين قدموا لحفل الزفاف، وذلك داخل فندق "لا ميزون بلو".

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