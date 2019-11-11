» "جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

كشف الفنان هاني رمزي خلال حواره مع برنامج "عرب وود" المذاع على "روتانا سينما"، عن أغرب المواقف التي تعرض لها من إحدى معجباته، حيث حاولت الإيقاع بينه وبين زوجته واتهمته بـ"الخيانة".

وأضاف "هاني" خلال لقائه، أن إحدى السيدات حاولت الإيقاع بينه وبين زوجته بإخبارها أن هناك ‏شائعات تفيد تردده على أحد المنازل بالتجمع الخامس وبصحبته امرأة ما.‏

وتابع أن زوجته ‏استغرقت في الضحك عند سماعها لهذا الكلام، لأنها هي نفس السيدة التي تذهب معه يوميًا لذلك المنزل.‏