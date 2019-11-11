فنان شهير: "ضربت عمرو دياب على المسرح"

صدم الموسيقار الكبير، يحيي الموجي، جمهور الهضبة عمرو جياب، حيث حكى إنه ضربه على المسرح في إحدى حفلاته.

كشف "الموجى" خلال لقائه، على قناة "تن" الفضائية، عن أنه أثناء غناء عمرو دياب على المسرح في إحدى الحفلات بمنطقة صحراوية فوجئ بحشرة كبيرة تقف على ظهر عمرو دياب وخشى الموسيقار أن ينسحب دياب فور رؤيته الحشرة، لذا بادر بضربه على ظهره.

وأضاف: "فما كان من عمرو دياب إلا أن تعجب من الأمر ونظر إليه ثم عاد وأكمل الغناء، وبعد الحفل شرح الموجي لدياب سبب ضربه على المسرح فضحك كثيرًا".