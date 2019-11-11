  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق

مدير معهد القلب السابق: الزملكاوية بيزعلوا كتير وهذه نصيحتي لهم

أمير الكويت

قرار لأمير الكويت بشأن أبناء من أساءوا له

مظاهرات هونج كونج

فوضى فى "هونج كونج".. والأمن يطلق الرصاص الحي

جامعة القاهرة

"نشر الغسيل" يتسبب فى مصرع طالبة بجامعة القاهرة

الأمن السعودي

السعودية تلقى القبض على "حرامي" تركي بمكة

حرائق استراليا

طوارئ في أستراليا وتحذيرات من حرائق كارثية

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

ليفربول ومانشستر سيتى

أسطورة ليفربول يكشف سبب انبهاره بصلاح: لم أراه هكذا من فترة

شوبير

تسريب صورة لـ"مرتضى" مع نجم المنتخب وأنباء عن ضمه للزمالك

الطالبة شهد

قابلت الطالبة "شهد" قبل وفاتها بدقائق .. وهذا ما قالته لي

فنان شهير: "ضربت عمرو دياب على المسرح"

الصفحة الأخيرة

عمرو دياب
عمرو دياب

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

#

فنان شهير يهاجم زملاءه بعد بكائهم على رحيل "هيثم زكي"

#

«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

#

بعد نجاته من الموت..فنان شهير يسقط على المسرح

صدم الموسيقار الكبير، يحيي الموجي، جمهور الهضبة عمرو جياب، حيث حكى إنه ضربه على المسرح في إحدى حفلاته.

كشف "الموجى" خلال لقائه، على قناة "تن" الفضائية، عن أنه أثناء غناء عمرو دياب على المسرح في إحدى الحفلات بمنطقة صحراوية فوجئ بحشرة كبيرة تقف على ظهر عمرو دياب وخشى الموسيقار أن ينسحب دياب فور رؤيته الحشرة، لذا بادر بضربه على ظهره.

وأضاف: "فما كان من عمرو دياب إلا أن تعجب من الأمر ونظر إليه ثم عاد وأكمل الغناء، وبعد الحفل شرح الموجي لدياب سبب ضربه على المسرح فضحك كثيرًا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير المالية: حوار مجتمعي للموازنة الجديدة
» بعد رقصه "عاريًا" برفقة صديقه..ايتن عامر تهاجم نجل شقيقتها
» بعد إصابة رامي جمال.. كل ما تريد معرفته عن مرض "البهاق"
» "العيش المقمر" خطر قاتل على الصحة ويسبب هذا المرض
» هكذا تصرفت زوجة رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق
» احذر.. 4 أطعمة منتشرة بالأسواق تشكل خطورة على الكليتين
» بمكونين.. مشروب سحرى لحرق الدهون أثناء النوم
» مفاجأة.. مشروب غازي بطعم البصل قريبًا بالأسواق
» هذا العمل لن يكتمل لـ هيثم أحمد زكي
» لـ"ثلاث ليالي".. سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته بالجونة
» "جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه