السعودية تلقى القبض على "حرامي" تركي بمكة

11 نوفمبر 2019 - 10:19 ص

أفادت وسائل الإعلام السعودية، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على وافد تركي حاول سرقة مقتنيات أثرية من متحف قرب المسجد الحرام.

وحسب صحيفة "سبق"، تسلل الوافد التركي إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة أم الجود بمكة المكرمة في محاولة لسرقة الآثار، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدته ونجحت الجهات الأمنية في القبض عليه.

وأكدت الصحف، أن الموقوف تسلل فجرا إلى متحف يبعد 9 كيلومترات عن الحرم الشريف عبر دورات المياه، وأنه قام بتحطيم الأسوار الزجاجية للوصول إلى القطع الأثرية، وتمت إحالته إلى التحقيق بعد القبض عليه.





وعلّق أحد النشطاء قائلا إن القرامطة سرقوا الحجر الأسود لـ22 عاما، فيما سرق العثمانيون قطعا من الحجر الأسود منذ 500 عام!

