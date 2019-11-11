المكسيك تعرض اللجوء السياسي على رئيس بوليفيا المستقيل

11 نوفمبر 2019 - 10:21 ص

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانوي لوبيز، على صفحته الرسمية على "تويتر" أن بلاده تعترف بالموقف المسئول لرئيس بوليفيا إيفو موراليس الذي فضل الاستقالة علي تعريض شعبه للعنف".

في سياق متصل قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أمس إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إذا طلب ذلك.

جدير بالذكر أن الرئيس البوليفي قدم استقالته بعد مظاهرات استمرت 3 أسابيع تطالب برحيله، واحتفل المواطنون أمام قصره باستقالته مع وحدة شرطة كانت من المعارضين له.