"نشر الغسيل" يتسبب فى مصرع طالبة بجامعة القاهرة

11 نوفمبر 2019 - 10:25 ص

أعلنت جامعة القاهرة، مصرع طالبة بكلية الطب البيطري، عقب سقوطها من شرفة بلكونة المدينة الجامعية أثناء نشر ملابسها وتم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

وأصدرت جامعة القاهرة بياناً منذ قليل، قالت فيه: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي جامعة القاهرة ابنتها الغالية الطالبة / لمياء محمد السيد إبراهيم بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة التي انتقلت إلى رحمة الله بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها”.

وتابع البيان : “تتقدم الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرتها، ونسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان. وتقوم الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة”.

وكشفت الجامعة عن أنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة، متمنية لها أن يرحمها الله ويسكنها فسيح جناته، ويحفظ الجميع من كل سوء.