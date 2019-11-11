رامي جمال ليس أولهم.. فنانون أعلنوا عن مرضهم

11 نوفمبر 2019 - 10:36 ص

صدم الفنانون مؤخرًا معجبيهم ومحبيهم بكشفهم عن أصابة بالأمراض المختلفة، ما أشعر البعض أن الابتلاءات على الوسط الفني لن تنتهي، فمن إعلان هيثم شاكر لأحمد حلمي وإليسا والراحل فاروق الفيشاوي انتهاءٍ بإصابة المطرب الشاب رامي جمال، بمرض البهاق.

رامي جمال

جاء إعلان المطرب رامي جمال بإصابته بمرض البهاق، بعد أيام من وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي هزت وفاته الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"،" الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني علي الصبر من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتعاطف كثير من النجوم مع "رامي"، على رأسهم الفنانة زينة وغيرها من النجوم داعين له بالشفاء العاجل .

هيثم شاكر

واستكمالاً لمصارحة الفنانين جمهورهم بإصابتهم بالأمراض، فاجأ المغني هيثم شاكر متابعيه بإعلان إصابته بالسرطان.

وكان قد غاب الفنان هيثم شاكر لسنوات عديدة عن الساحة الفنية، من ثم عاد مؤخرًا بطرح ألبومه الأخير "معرفة قديمة"، من ثم أكد أن سبب غيابه هذه الفترة هو محاربته لمرض السرطان.

وكشف عبر حساباته بمواقع السوشيال ميديا: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة".. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم..شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم..شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

إليسا

كما أعلنت النجمة اللبنانية إليسا خبر شفائها من مرض سرطان الثدي من خلال كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، وكان الأمر بمثابة صدمة لكل جمهورها ومحبينها، وأكدت إليسا حينها أنها كانت تتلقى العلاج وقت تسجيل أغاني الألبوم.

فاروق الفيشاوي

وفي السياق، أعلن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي ، حيث قال: "ترددت كثيرا قبل أن أعلن هذا الخبر حتى لا ينزعج جمهوري، لكني لست منزعجا من خبر إصابتي ..فانا اتعامل معه على اساس انه برد"، وظل يحاربه حتى توفي منذ عدة أشهر.

أحمد حلمي

يعتبر من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بشكل عير مباشر، فقد اكتشف الفنان أحمد حلمي إصابته بمرض السرطان أثناء اصطحابه زوجته منى زكي في رحلة إلى أمريكا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحتها قبل الولادة، من ثم قرر أن يخضع لبعض الفحوصات لشعوره بآلام في الظهر، واكتشف من خلاله وجود ورم، ولكنه استطاع الشفاء منه.

عايدة رياض

كما أعلنت الفنانة عايدة رياض عن إصابتها بمرض السرطان عام 2015، وقالت إنها كانت تحصل على جرعات الكيماوي لمدة ثلاثة أيام كل 20 يومًا.

وأضافت رياض، في أحد البرامج التليفزيونية، أنها لم تقم بإبلاغ أحد بإصابتها بهذا المرض على الإطلاق، مؤكدةً أن الطبيب الذى كان يقوم بعلاجها نصحتها بالعمل وعدم الاعتذار عن أي أعمال درامية يتم عرضها عليها.

محمد قماح

وأعلن الفنان محمد قماح نجم ستار أكاديمي من قبل عن إصابته بمرض السرطان، وحكي في برنامج" ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان عن تفاصيل إصابته وتعافيه.

ريم بنا

وأعلنت الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم البنا إصابتها بمرض سرطان الثدي للمرة الثانية، وأعلنت أنها لن تدع السرطان يهزمها، وكانت تشارك جمهورها تفاصيل المرض، إلا أن ريم رحلت عن عالمنا في 24 مارس 2018 بسرطان الثدي، بعد أن فقدت صوته

مايكل جاكسون

وبعيدًا عن الشرق الأوسط، أصيب ملك البوب مايكل جاكسون بمرض البهاق بعد معاناته من عدة مشاكل في البشرة حيث عانى من مرض ”الذئبة الحمامية الجهازية”، وهي حالة قد تقود إلى خسارة صبغات البشرة وعند انتشار الشائعات حول حالته، طلب جاكسون من طبيب الجلد الخاص به، أرنولد كلاين أن يعلن عن حالته للجمهور بشكل رسمي. والذي أكد إصابته بمرض البهاق، وكذلك الذئبة بالحمامية الجهازية.