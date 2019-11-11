» هكذا تصرفت زوجة رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق

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زوجة رامي جمال
زوجة رامي جمال

علا خطاب

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رامي جمال

ناريمان

مرض البهاق

عقب تداول خبر إصابة المطرب الشاب، رامي جمال، بمرض البهاق، علقت زوجته، ناريمان، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

نشر ناريمان صورة لـ بوست رامي جمال الذي أعلن من خلاله تفاصيل مرضه، وكتبت: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

                                                                     

وقد أعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق متسائلاً: هل سيتقبل الجمهور له بهذا الشكل أم يعتزل الفن، قائلاً: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

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