"ألفا للراليات" يحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية بـ"مرسى علم"

11 نوفمبر 2019 - 12:04 م

حصد فريق "ألفا لسباقات الرالي" المركز الأول وجائزة أفضل فريق مشارك فى بطوله الجمهورية للراليات فى مرسى علم "OC Rally " في فئة "SC "، والتي أقيمت في الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر 2019.

حصد الفريق برعاية "الولين" العالمية لزيوت السباقات، ستة جوائز في بطوله مرسى علم "ارينتل كوست" لبطولة الجمهورية لسباقات الراليات، والتي نظمتها شركة "بوصلة".

فقد حصد الفريق المركز الأول في السيارات الغير مُعدلة بقياده امير يوسف، وياسر الجوهري، كما حصد المركز الأول في فئة سيارات الدفع الرباعي، بقياده رنا الحرتي، التي حصدت أيضاً المركز الأول للسيدات.

وفي ختام البطولة حصد الفريق جائزة أفضل فريق مشارك بالبطولة.