73 شخصًا يحصلون على الإقامة المميزة بالسعودية

أصدر مركز الإقامة المميزة في السعودية، بيانا أفاد فيه عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

أصدر مركز الإقامة المميزة في السعودية، بيانا أفاد فيه عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.