» بعد مرضه.. فنانون دعموا رامي جمال: "ممنوع تغيب"

ساند عدد كبير من الفنانين المطرب رامي جمال، بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

وكتبت رامي جمال، أيضًا في منشور له على الـ"فيس بوك"،" الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني، وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت ‏أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية ‏شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".‏

إليسا: "ممنوع تغيب"

من جانبها، دعمت الفنانة اللبنانية اليسا، رامي جمال، في تغريدة لها عبر "تويتر": "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول:أصل الحكاية مش حماية "شكل".. حكاية روح ?".

وتعاطف كثير من متابعي إليسا مع رامي جمال، وجاءت التعليقات كالاتي: "يارامي صدقني #البهاق دا قلبك الأبيض الجميل طغا ع جلدك

مشكلة مجتمعنا نظرة الناس للشخص بس..وحقيقة أكتر حاجة محزنة إن الإنسان يفكر يختفي خوفا من نظرة الناس ليه، الله يحرق المتنمرين مافي غياب واعتزال ابدا يلا قوم منتظرين إبداعاتك مع إليسا ونجوم الوطن العربي ياجمال القلب والروح♥"، "كلامك يلامس القلب ومتل ماقالت إليسا ممنوع تغيب ♥ ?♥".

راندا البحيري:"تولع الناس"

كما دعمت الفنانة راندا البحيري رامي جمال، بمنشور لها عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت راندا، صورة للفنان رامي جمال، وعلقت: "الحمدلله علي كل شىء أنا بحبك أوي يا رامي وأنت أكيد عارف ده. ربنا يقدرك علي اللي هتشوفه أكيد من المجتمع. بس أنا عن نفسي بنصحك... تولع الناس. وخليك مع القريبين. وانجح. واشتغل أكتر من الأول كمان.. بحبك جدا".

حمدي الميرغني ممازحًا: "كل ما تشوفني احمد ربنا"

وعلق الفنان حمدي الميرغني على هذا الخبر، معلنًا دعمه لرامي وداعيا له بالشفاء، ثم وجه حديثه له عبر حسابه على "انستجرام، كاتبًا: "ربنا يشفيك يا رامي ده مش حاجة أصلا.. ده الصداع أصعب منه ياخويا الناس كلها بتحبك.. وكل ما تشوفني احمد ربنا واعرف إنك في نعمة".

زينة : اعتبرني من أهلك

وفي السياق، كشفت زينة عن أنها لا تجمعها برامي جمال أي علاقة صداقة سابقة ولكنها من محبي فنه.

وعلقت "زينة" عبر حسابها على "إنستجرام"، على منشور رامي جمال، الذي أعلن فيه إصابته عن المرض، قائلة: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا مابترحمش والنَّاس بقت صعبة ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة ...أنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعي تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".

بينما علقت لطيفة، قائلة: "حبيب قلبي يا رامي يا مبدع يا محترم يا مختلف اوعى تفكر كده، أول حاجة لازم تقول الحمد الله، تاني حاجة دي حصلت لناس كتير واتعالجت منها، وبعدين إحنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك، وأنا منهم بنبقى مستنيين".

أما إيمي سالم فعلقت: "كمل واعمل اللي بتحبه واحنا معاك وفي ظهرك"، وايمان العاصي كتبت: "حبيبي يا رامي إنت أقوى من أي حاجة وفنان وموهوب وكل ده ولا حاجة قصاد حبك لفنك وموهبتك وربنا يعينك على ناس عديمة الإحساس".

كما وجه الفنان عمر السعيد، رسالة إلي رامي جمال: "بنحبك زي مانت"، وخالد عليش: "يا باشا بنحبك زي مانت"، والشاعر تامر حسين علق: " يا حبيبي يا روما.. إحنا في ضهرك دايمًا.







