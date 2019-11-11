  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
علاء علي

«السرطان» يخطف نجم نادي الزمالك

أمطار

تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من الطقس بدءًا من الأربعاء

السعودية

قرار سعودي بشأن 73 شخصية غير سعودية

بائعة سعودية

ملابس بائعة سعودية تثير غضب المملكة

جامعة بني سويف

سقوط سقف مصلى كلية بجامعة بني سويف

احتجاجات عنيفة في العراق بعد اعتقال أطفال

مظاهرات لبنان

غدًا.. إضراب في بنوك لبنان

اعصار بلبل

ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

السعودية

73 شخصًا يحصلون على الإقامة المميزة بالسعودية

مظاهرات في العراق

ارتفاع قتلى كربلاء.. والمتظاهرون يغلقون مديرية التعليم

الأول من نوعه..

قرار سعودي بشأن 73 شخصية غير سعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار لأمير الكويت بشأن أبناء من أساءوا له

#

قرار من وزير الداخلية بإبعاد مواطنة سعودية عن مصر

#

مصر تصف قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بـ"غير المقبول"

#

أمير سعودي ينتقد ترامب: قرارك غير حكيم

السعودية

قرار

الإقامة المميزة

أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، كسابقة من نوعها.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقًا لإجراءات المركز.

وبلغ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في هذه الدفعة 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد : « إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذي تتمتع به المملكة بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث ستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر ، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة».

وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية “سابرك” saprc.gov.sa ، مشيرًا إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد خلافات مع المنتخب..لاعب شهير يعلن اعتزال اللعب الدولي
» فى مظاهرات "هونج كونج" رجل يشعل النار بآخر
» بعد إصابته بمرض البهاق.. "رامي جمال" يتصدر تويتر
» شاهد.. ثعبان ضخم في منزل كيم كاردشيان يثير الرعب
» بعد مرضه.. فنانون دعموا رامي جمال: "ممنوع تغيب"
» المكسيك تعرض اللجوء السياسي على رئيس بوليفيا المستقيل
» وزير المالية: حوار مجتمعي للموازنة الجديدة
» بعد رقصه "عاريًا" برفقة صديقه.. أيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها
» بعد إصابة رامي جمال.. كل ما تريد معرفته عن مرض "البهاق"
» "العيش المقمر" خطر قاتل على الصحة ويسبب هذا المرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه