دعوة برلمانية لتغليظ العقوبات على المعاهد العلمية الوهمية

قالت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا.

وحذرت النائبة من خطورة انتشار سوق الكيانات العلمية الوهمية في مصر، قائلة: "إن نتيجة هذا الأمر في النهاية تكون خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذي درس به غير مرخص إلا بعد سداد المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية.